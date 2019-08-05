Прокуратура столицы настаивает на принудительном лечении женщины, которая "минировала" аэропорт "Жуляны"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Киевской местной прокуратурой № 9 направлено в суд ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 38-летней жительницы Киевской области, которая сделала ложное сообщение о подготовке взрыва в международном аэропорту “Жуляны”, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу учреждения.
В конце апреля этого года на линию экстренного вызова полиции “102” поступило сообщение о подготовке взрыва в международном аэропорту “Жуляны”.
При проверке указанного объекта было установлено, что информация о подготовке взрыва не соответствует действительности и является заведомо ложной. Оперативными мероприятиями “минерку” удалось установить и задержать. Ею оказалась женщина, которая находится на учете в психиатрической больнице.
“Учитывая хроническое психическое заболевание гражданки, Киевской местной прокуратурой № 9 направлено в Соломенский районный суд ходатайство о применении к подозреваемой принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение”, — указали в прокуратуре.
Напоминаем, серийном разбойник, который грабил пожилых женщин, прокуратура объявила подозрение.