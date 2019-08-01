Серійному розбійнику, який грабував літніх жінок, прокуратура оголосила підозру

Останньою жертвою розбійника стала літня жінка, яку він пограбував на території Голосіївського району столиці. Жінку після нападу було госпіталізовано.

Завдяки швидкому реагуванню та злагодженим діям правоохоронців 31 липня 2019 року резонансного серійного розбійника затримано у м. Олександрія Кіровоградської області.

“За місцем тимчасового мешкання зловмисника, який виявився колишнім правоохоронцем раніше засудженим за розбій, проведено невідкладний обшук, у ході якого вилучені речові докази. На даний час здобуто докази вчинення чоловіком 2 кримінальних правопорушень, у зв’язку з чим йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 187 КК України (розбій), санкція якої передбачає до 10 років позбавлення волі”, — вказано у повідомленні.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також перевіряється його причетність до вчинення ще 7 аналогічних нападів на території міста Києва.

Як повідомляв УНН, у Тернополі син, знімаючи на відео, вбив чоловіка, що залицався до його матері.