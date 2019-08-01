У Тернополі син, знімаючи на відео, вбив чоловіка, що залицався до його матері

Тіло чоловіка з множинними колото різаними ранами на тілі та шиї виявили лікарі бригади швидкої допомоги, які приїхали на виклик. 31 липня о 23:06 на лінію “102” надійшло повідомлення від медиків про невідомого чоловіка з тілесними ушкодженнями.

“На місце ймовірного злочину виїжджала слідчо-оперативна група та експерти. За словами Юрія Барабана, керівника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління (відділ детективів), загиблий — житель Тернополя, 1985 року народження. Лікарів на вулицю Збаразьку викликала сусідка. Як розповідає подруга загиблого, вони деякий час зустрічалися, але ці стосунки не подобалися її двадцятидворічному синові. Близько опівночі чоловіки почали сваритися. Під час конфлікту підозрюваний схопив кухонний ніж і почав завдавати удари своєму співрозмовнику. Процес вбивства хлопець знімав на телефон”, — вказано у повідомленні поліції.

Травми чоловіка виявилися несумісними з життям. Він помер до приїзду швидкої. Юнака затримали. Дана подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 115 частина 1 ККУ. Триває слідство.

Нагадуємо, напередодні на Львівщині, поліція затримали зловмисника, який вбив свою дружину.