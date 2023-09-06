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Вымогали взятки за выдачу паспортов Украины: в Харькове задержали чиновников миграционной службы

Вымогали взятки за выдачу паспортов Украины: в Харькове задержали чиновников миграционной службы

Киев • УНН

 • 402866 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Харькове правоохранители разоблачили схему, по которой должностные лица миграционной службы требовали взятки за выдачу паспортов. Ежемесячно они получали до полумиллиона гривен неправомерной выгоды, передает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

По данным следствия, чиновники создавали искусственные препятствия при оформлении внутренних и заграничных паспортов Украины, а чтобы их избежать — требовали взятки.

Организатором сделки была руководительница одного из райотделов местного подразделения Государственной миграционной службы. Она организовала преступную группировку и привлекла к ней пятерых своих подчиненных.

Чтобы реализовать схему, ее участники намеренно усложняли процедуру получения паспортов. Они отказывались от приема граждан, не регистрировали людей в электронной очереди и не отвечали по контактным телефонам госучреждения.

После таких манипуляций фигуранты предлагали потерпевшим свою “помощь” в беспрепятственном оформлении документов. За 1 паспорт просили около 2 тыс. грн. За месяц чиновники получали до полумиллиона гривен взяток.

Однако, правоохранители разоблачили чиновников на “горячем”, задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное в составе преступной группы).

Также, подозреваемые уже находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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