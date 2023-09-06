Вимагали хабарі за видачу паспортів України: у Харкові затримали чиновників міграційної служби
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Харкові правоохоронці викрили схему, за якою посадовці міграційної служби вимагали хабарі за видачу паспортів. Щомісяця вони отримували до пів мільйона гривень неправомірної вигоди, передає УНН із посиланням на Службу безпеки України.
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За даними слідства, посадовці створювали штучні перешкоди при оформленні внутрішніх та закордонних паспортів України, а щоб їх уникнути – вимагали хабарі.
Організаторкою оборудки була очільниця одного з райвідділів місцевого підрозділу Державної міграційної служби. Вона організувала злочинне угруповання та залучила до нього п’ятьох своїх підлеглих.
Щоб реалізувати схему, її учасники навмисно ускладнювали процедуру отримання паспортів. Вони відмовлялися від прийому громадян, не реєстрували людей у електронній черзі та не відповідали за контактними телефонами держустанови.
Після таких маніпуляцій фігуранти пропонували потерпілим свою «допомогу» у безперешкодному оформленні документів. За 1 паспорт просили близько 2 тис. грн. За місяць чиновники отримували до пів мільйона гривень хабарів.
Однак, правоохоронці викрили посадовців на “гарячому”, затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене у складі злочинної групи).
Також, підозрювані вже перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
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