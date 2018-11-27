Удаление Зозули не помешало "Альбасете" получить очередную победу в Сегунде
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Во встрече 15 тура испанской Сегунды “Альбасете” украинского форварда Романа Зозули отправился в гости к ФК “Эльче”, передает УНН.
Украинский форвард закончил поединок на 41-й минуте, когда на скорости ушел сзади в подкат и сбил соперника. Зозуля получил прямую красную карточку, но его клуб победил 1:0.
Положительный результат позволил “Альбасете” продолжить находиться в группе лидеров — 27 очков и 5 место.
Примечательно, что в нынешнем сезоне 29-летний украинец провел за испанский клуб во всех турнирах 14 матчей, в которых забил 3 гола.
Добавим также, “Малага” за которую выступает нападающий “Шахтера” Бланко-Лещук потерпело поражение от “Эстрамадуры” (29) очков.