Вилучення Зозулі не завадило "Альбасете" здобути чергову перемогу в Сегунді
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У зустрічі 15 туру іспанської Сегунди “Альбасете” українського форварда Романа Зозулі відправився у гості до ФК “Ельче”, передає УНН.
Український форвард закінчив поєдинок на 41-й хвилині, коли на швидкості пішов ззаду у підкат та збив суперника. Зозуля отримав пряму червону картку, але його клуб переміг 1:0.
Позитивний результат дозволив “Альбасете” продовжити перебувати у групі лідерів — 27 очок і 5 місце.
Примітно, що у нинішньому сезоні 29-річний українець провів за іспанський клуб у всіх турнірах 14 матчів, в яких забив 3 голи.
Додамо також, “Малага” за яку виступає нападник “Шахтаря” Бланко-Лещук зазнало поразки від “Естрамадури” (29) очок.