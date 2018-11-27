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Вилучення Зозулі не завадило "Альбасете" здобути чергову перемогу в Сегунді

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. У зустрічі 15 туру іспанської Сегунди “Альбасете” українського форварда Романа Зозулі відправився у гості до ФК “Ельче”, передає УНН.

Український форвард закінчив поєдинок на 41-й хвилині, коли на швидкості пішов ззаду у підкат та збив суперника. Зозуля отримав пряму червону картку, але його клуб переміг 1:0.

Позитивний результат дозволив “Альбасете” продовжити перебувати у групі лідерів — 27 очок і 5 місце.

Примітно, що у нинішньому сезоні 29-річний українець провів за іспанський клуб у всіх турнірах 14 матчів, в яких забив 3 голи.

Додамо також, “Малага” за яку виступає нападник “Шахтаря” Бланко-Лещук зазнало поразки від “Естрамадури” (29) очок.

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