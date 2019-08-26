Изъятие Гуйе привело к поражению “Днепра-1” от “Львова”
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В заключительной баталии пятого тура чемпионата Украины по футболу игроки “Днепра-1” принимали ФК “Львов”, сообщает корреспондент УНН.
Бразильский десант львовской команды гарантировал клубу положительный результат. Единственное взятие первого тайма оформил Реннан.
На 51 минуте Таварес передачей за спину защитнику вывел Жозе Витора на свидание с вратарем, которое завершилось в пользу гостей — 0:2. Однако через пять минут Владимир Полевой оказался точным при ударе из-за пределов штрафной.
Чуть позже хозяева сравняли цифры на табло. Отличился Кулиш по передаче Булецу. Судьбоносный эпизод матча произошел на заключительных минутах. Защитник Папа Гуйе ударом сзади по ногам оппонента подвел свой коллектив, получив удаление и пенальти по воротам “Днепра-1”. С 11 метров гол оформил Шина — 2:3.
Добавим, “Львов” набрал 6 очков и обогнал “Днепр-1” в таблице на один балл.