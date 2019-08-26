Вилучення Гуйе призвело до поразки “Дніпра-1” від “Львову”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У заключній баталії п’ятого туру чемпіонату України з футболу гравці “Дніпра-1” приймали ФК “Львів”, повідомляє кореспондент УНН.
Бразильський десант львівської команди гарантував клубу позитивний результат. Єдине взяття першого тайму оформив Реннан.
На 51 хвилині Таварес передачею за спину захиснику вивів Жозе Вітора на побачення з воротарем, яке завершилося на користь гостей — 0:2. Проте через п’ять хвилин Володимир Польовий виявився точним при ударі з-за меж карної зони.
Трохи згодом господарі зрівняли цифри на табло. Відзначився Куліш з передачі Булеци. Доленосний епізод матчу відбувся на заключних хвилинах. Захисник Папа Гуйе ударом ззаду по ногах опонента підвів свій колектив, отримавши вилучення та пенальті по воротах “Дніпра-1”. З 11 метрів гол оформив Шина — 2:3.
Додамо, “Львів” набрав 6 очок і обігнав “Дніпро-1” в таблиці на один бал.