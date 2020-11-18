Вылов промышленными рыбаками в этом году превысил 24 тыс. тонн

"В течение января-октября 2020 года общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов составил 24 765 тонн", - говорится в сообщении.

В разрезе водоемов добыто:



Черное море - 8982 тонны;



Азовское море - 5450 тонн;



причерноморские лиманы - 49 тонн;



р. Дунай - 335 тонн;



низовья р. Днестр с лиманом и Кучурганское водохранилище - 933 тонны;



Днепровско-Бугская эстуарная система - 753 тонны;



Киевское водохранилище - 690 тонн;



Каневское водохранилище - 634 тонны;



Кременчугское водохранилище - 3227 тонн;



Каменское водохранилище - 1305 тонн;



Днепровское водохранилище - 718 тонн;



Каховское водохранилище - 1608 тонн;



другие водоемы - 81 тонна.



Больше всего в течение января-октября выловлено таких водных биоресурсов: рапан - 5682 тонны, серебряный карась - 3992 тонны, бычок - 3742 тонны, шпрот - 1922 тонны, плотва - 1406 тонн, лещ - 1403 тонны, густера - 952 тонны, хамса - 931 тонна, тюлька, верховодка - 845 тонн, креветка - 619 тонн, растительноядные виды рыб - 428 тонн.

Напомним, промышленный вылов рыбы в Азовском море вырос в четыре раза.