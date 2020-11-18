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Вылов промышленными рыбаками в этом году превысил 24 тыс. тонн

Вылов промышленными рыбаками в этом году превысил 24 тыс. тонн

Киев  •  УНН

 • 14521 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. За 10 месяцев текущего года украинские промышленные рыбаки выловили более 24 тыс. тонн водных биоресурсов, больше всего - рапана. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госрыбагентства.

"В течение января-октября 2020 года общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов составил 24 765 тонн", - говорится в сообщении.

В разрезе водоемов добыто:

  • Черное море - 8982 тонны;
  • Азовское море - 5450 тонн;
  • причерноморские лиманы - 49 тонн;
  • р. Дунай - 335 тонн;
  • низовья р. Днестр с лиманом и Кучурганское водохранилище - 933 тонны;
  • Днепровско-Бугская эстуарная система - 753 тонны;
  • Киевское водохранилище - 690 тонн;
  • Каневское водохранилище - 634 тонны;
  • Кременчугское водохранилище - 3227 тонн;
  • Каменское водохранилище - 1305 тонн;
  • Днепровское водохранилище - 718 тонн;
  • Каховское водохранилище - 1608 тонн;
  • другие водоемы - 81 тонна.

Больше всего в течение января-октября выловлено таких водных биоресурсов: рапан - 5682 тонны, серебряный карась - 3992 тонны, бычок - 3742 тонны, шпрот - 1922 тонны, плотва - 1406 тонн, лещ - 1403 тонны, густера - 952 тонны, хамса - 931 тонна, тюлька, верховодка - 845 тонн, креветка - 619 тонн, растительноядные виды рыб - 428 тонн.

Напомним, промышленный вылов рыбы в Азовском море вырос в четыре раза.

Украинские Национальные Новости

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