Вилов промисловими рибалками цього року перевищив 24 тис. тонн
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. За 10 місяців поточного року українські промислові рибалки виловили понад 24 тис. тонн водних біоресурсів, найбільше - рапана. Про це повідомили УНН у пресслужбі Держрибагентства.
"Протягом січня-жовтня 2020 року загальний промисловий вилов риби та інших водних біоресурсів склав 24 765 тонн", - йдеться у повідомленні.
У розрізі водойм видобуто:
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- Чорне море – 8 982 тонни;
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- Азовське море – 5 450 тонн;
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- причорноморські лимани – 49 тонн;
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- р. Дунай – 335 тонн;
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- пониззя р. Дністер з лиманом та Кучурганське водосховище – 933 тонни;
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- Дніпровсько-Бузька естуарна система – 753 тонни;
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- Київське водосховище – 690 тонн;
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- Канівське водосховище – 634 тонни;
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- Кременчуцьке водосховище – 3 227 тонн;
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- Кам’янське водосховище – 1 305 тонн;
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- Дніпровське водосховище – 718 тонн;
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- Каховське водосховище – 1 608 тонн;
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- інші водойми – 81 тонна.
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Найбільше протягом січня-жовтня виловлено таких водних біоресурсів: рапана – 5 682 тонни, карась сріблястий – 3 992 тонни, бичок – 3 742 тонни, шпрот – 1 922 тонни, плітка – 1 406 тонн, лящ – 1 403 тонни, плоскирка – 952 тонни, хамса – 931 тонна, тюлька, верховодка – 845 тонн, креветка – 619 тонн, рослиноїдні види риб – 428 тонн.
Нагадаємо, промисловий вилов риби в Азовському морі виріс в чотири рази.