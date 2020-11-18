Вилов промисловими рибалками цього року перевищив 24 тис. тонн

"Протягом січня-жовтня 2020 року загальний промисловий вилов риби та інших водних біоресурсів склав 24 765 тонн", - йдеться у повідомленні.

У розрізі водойм видобуто:



Чорне море – 8 982 тонни;



Азовське море – 5 450 тонн;



причорноморські лимани – 49 тонн;



р. Дунай – 335 тонн;



пониззя р. Дністер з лиманом та Кучурганське водосховище – 933 тонни;



Дніпровсько-Бузька естуарна система – 753 тонни;



Київське водосховище – 690 тонн;



Канівське водосховище – 634 тонни;



Кременчуцьке водосховище – 3 227 тонн;



Кам’янське водосховище – 1 305 тонн;



Дніпровське водосховище – 718 тонн;



Каховське водосховище – 1 608 тонн;



інші водойми – 81 тонна.



Найбільше протягом січня-жовтня виловлено таких водних біоресурсів: рапана – 5 682 тонни, карась сріблястий – 3 992 тонни, бичок – 3 742 тонни, шпрот – 1 922 тонни, плітка – 1 406 тонн, лящ – 1 403 тонни, плоскирка – 952 тонни, хамса – 931 тонна, тюлька, верховодка – 845 тонн, креветка – 619 тонн, рослиноїдні види риб – 428 тонн.

Нагадаємо, промисловий вилов риби в Азовському морі виріс в чотири рази.