Промисловий вилов риби в Азовському морі виріс в чотири рази - Держрибагентство
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. За три місяці промисловий вилов риби в Азовському морі зріс майже у чотири рази - до 421 тонни. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державного агентства рибного господарства.
“За три місяці 2020 року загальний промисловий вилов риби та інших водних біоресурсів в Азовському морі збільшився майже у чотири рази, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Так, протягом січня-березня українські рибалки виловили у цій водоймі 421 тонну риби та інших водних біоресурсів. За той самий період 2019 року цей показник складав 115 тонн”, - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що від початку 2020 року в Україні виловили 2194 тонни риби та водних біоресурсів. Зокрема, у Чорному морі - 70 тонн, в Азовському - 421 тонна, в причорноморських лиманах - 0,7 тонн, у Дунаї - 50 тонн, у пониззі річки Дністер з лиманом та Кучурганським водосховищем - 598 тонн, у Дніпровсько-Бузькій естуарній системі - 135 тонн, у водосховищах на річці Дніпро - 907 тонн, з них у Київському водосховищі - 72 тонни, Канівському - 50 тонн, Кременчуцькому - 55 тонн, Кам’янському - 186 тонн, Дніпровському - 183 тонни, Каховському - 362 тонни. Ще 12 тонн виловлюють в інших водоймах.
Найбільше за три місяці виловили сріблястих карасів - 1128 тонн, далі йде тюлька і верховодка - 383 тонни, лящ - 99 тонн, рослиноїдні види риб - 76 тонн. Також виловили 76 тонн плітки, 51 тонна плоскирки, 47 тонн коропа та сазана, і 42 тонни чорноморського оселедця.
Нагадаємо, за січень Україна експортувала живої риби на понад 90 тис. доларів.