Промышленный вылов рыбы в Азовском море вырос в четыре раза - Госрыбагентство

"За три месяца 2020 года общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов в Азовском море увеличился почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в течение января-марта украинские рыбаки выловили в этом водоеме 421 тонну рыбы и других водных биоресурсов. За тот же период 2019 года этот показатель составлял 115 тонн", - говорится в сообщении.

Также указано, что с начала 2020 года в Украине выловили 2194 тонн рыбы и водных биоресурсов. В частности, в Черном море - 70 тонн, в Азовском - 421 тонна, в причерноморских лиманах - 0,7 тонн, в Дунае - 50 тонн, в низовьях реки Днестр с лиманом и Кучурганским водохранилищем - 598 тонн, в Днепровско-Бугской эстуарной системе - 135 тонн, в водохранилищах на реке Днепр - 907 тонн, из них в Киевском водохранилище - 72 тонны, Каневском - 50 тонн, Кременчугском - 55 тонн, Каменском - 186 тонн, Днепровском - 183 тонны, Каховском - 362 тонны. Еще 12 тонн вылавливают в других водоемах.

Больше всего за три месяца выловили серебристых карасей - 1128 тонн, далее идет тюлька и верховодка - 383 тонны, лещ - 99 тонн, растительноядные виды рыб - 76 тонн. Также выловили 76 тонн плотвы, 51 тонна плоскирки, 47 тонн карпа и сазана, и 42 тонны черноморской сельди.

Напомним, за январь Украина экспортировала живой рыбы на более чем 90 тыс. долларов.