Разоблачена организованная группировка, которая "выбивала" деньги из представителей бизнес-кругов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В Винницкой области пресекли деятельность организованной группировки, участники которой занимались вымогательством средств от представителей бизнес-кругов. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, передает УНН.
"Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы входили жители областного центра, в том числе с криминальным прошлым. Создавая искусственные конфликтные ситуации, злоумышленники требовали у коммерсантов "материальную компенсацию за разрешения споров", - говорится в сообщении.
По данным следствия, вымогатели требовали у местного предпринимателя двести сорок тысяч долларов несуществующего долга или передать им правоустанавливающие документы на фермерское хозяйство, имеет более двухсот гектаров земли.
"Чтобы фермер стал более сговорчивым, рэкетиры применяли к нему методы физического воздействия, в том числе с нанесением тяжких телесных повреждений", - сообщили в спецслужбе.
Трех активных участников группировки задержали в одном из заведений общественного питания в Виннице при получении документов, удостоверяющих право собственности на фермерское хозяйство.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 УК Украины ("Вымогательство" - ред.), решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.
Напомним, во Львовской области правоохранители блокировали деятельность организованной группировки, занимавшейся вымогательством денег у граждан, в частности представителей коммерческих структур.