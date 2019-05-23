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Разоблачена организованная группировка, которая "выбивала" деньги из представителей бизнес-кругов

Разоблачена организованная группировка, которая "выбивала" деньги из представителей бизнес-кругов

Киев  •  УНН

 • 14582 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. В Винницкой области пресекли деятельность организованной группировки, участники которой занимались вымогательством средств от представителей бизнес-кругов. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, передает УНН.

"Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы входили жители областного центра, в том числе с криминальным прошлым. Создавая искусственные конфликтные ситуации, злоумышленники требовали у коммерсантов "материальную компенсацию за разрешения споров", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вымогатели требовали у местного предпринимателя двести сорок тысяч долларов несуществующего долга или передать им правоустанавливающие документы на фермерское хозяйство, имеет более двухсот гектаров земли.

"Чтобы фермер стал более сговорчивым, рэкетиры применяли к нему методы физического воздействия, в том числе с нанесением тяжких телесных повреждений", - сообщили в спецслужбе.

Трех активных участников группировки задержали в одном из заведений общественного питания в Виннице при получении документов, удостоверяющих право собственности на фермерское хозяйство.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 УК Украины ("Вымогательство" - ред.), решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Напомним, во Львовской области правоохранители блокировали деятельность организованной группировки, занимавшейся вымогательством денег у граждан, в частности представителей коммерческих структур.

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