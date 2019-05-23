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Викрито організоване угруповання, яке "вибивало" гроші з представників бізнес-кіл

Викрито організоване угруповання, яке "вибивало" гроші з представників бізнес-кіл

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. У Вінницькій області припинили діяльність організованого угруповання, учасники якого займалися вимаганням коштів від представників бізнес-кіл. Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України, передає УНН.

"Оперативники спецслужби встановили, що до складу групи входили жителі обласного центру, у тому числі із кримінальним минулим. Створюючи штучні конфліктні ситуації, зловмисники вимагали у комерсантів "матеріальну компенсацію за владнання спорів", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, здирники вимагали у місцевого приватного підприємця двісті сорок тисяч доларів неіснуючого боргу або передати їм правовстановлюючі документи на фермерське господарство, що має понад двісті гектарів землі.

"Щоб фермер став більш зговірливим, рекетири застосовували до нього методи фізичного впливу, у тому числі з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень", - повідомили у спецслужбі.

Трьох активних учасників угруповання затримали в одному з закладів громадського харчування у Вінниці під час отримання документів, які засвідчують право власності на фермерське господарство.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 КК України ("Вимагання" - ред.), вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у Львівській області правоохоронці блокували діяльність організованого угруповання, яке займалося вимаганням грошей у громадян, зокрема представників комерційних структур.

Українські Національні Новини

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