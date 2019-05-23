Організоване угруповання "вибивало" неіснуючі борги у підприємців
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. У Львівській області правоохоронці блокували діяльність організованого угруповання, яке займалося вимаганням грошей у громадян, зокрема представників комерційних структур. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.
"Оперативники спецслужби встановили, що до складу банди входили мешканці регіону. Зловмисники, здійснюючи психологічний тиск та погрожуючи фізичним насильством, займалися "вибиванням" неіснуючих боргів з підприємців. Співробітники СБУ задокументували факт вимагання рекетирами трьох тисяч семисот доларів США від представника місцевої комерційної структури", - йдеться в повідомленні.
Одного зі зловмисників затримали у передмісті Львова після одержання всієї суми неправомірної вигоди.
Зараз вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 189 КК України ("Вимагання" - ред.) тривають слідчі дії.
Нагадаємо, прокуратура повідомила про підозру п’ятьом учасникам озброєного угруповання за грабування елітних автівок у формі СБУ.