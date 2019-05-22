Озброєне угруповання грабувало елітні автівки у формі СБУ

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Прокуратура Київської області повідомила про підозру п’ятьом учасникам організованої злочинної групи, які здійснювали розбійні напади на території столиці та Київської області. Про це повідомляє прес-служба прокуратури, передає УНН.

Зазначається, що підозрювані, використовуючи формений одяг, шеврони та підроблені посвідчення офіцерів Служби безпеки України вчиняли розбійні напади на дорогах, зупиняючи лише елітні автомобілі, після чого заволодівали майном водіїв та їх пасажирів.

Під час одночасних обшуків за адресами фігурантів було виявлено спецодяг, шеврони СБУ, підроблені посвідчення різних правоохоронних органів, зброю, боєприпаси до неї, ножі, маскувальний одяг, балаклави, рації та безліч державних номерних знаків, які використовували під час розбійних нападів, а також наркотичні засоби та речі, які належать потерпілим.

Зловмисникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Прокуратурою дії учасників ОЗГ кваліфіковано за ч. 4 ст. 187 (розбій), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами), ч. 1 ст. 309 (незаконне зберігання наркотичного засобу), ч. 2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) КК України.

Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Франківщині затримали угруповання наркодилерів.

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