Организованная группировка "выбивала" несуществующие долги у предпринимателей

"Оперативники спецслужбы установили, что в состав банды входили жители региона. Злоумышленники, совершая психологическое давление и угрожая физическим насилием, занимались "выбиванием" несуществующих долгов с предпринимателей. Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства рэкетирами трех тысяч семисот долларов США от представителя местной коммерческой структуры", - говорится в сообщении.

Одного из злоумышленников задержали в пригороде Львова после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 189 УК Украины ("Вымогательство" - ред.) продолжаются следственные действия.

Напомним, прокуратура сообщила о подозрении пяти участникам вооруженной группировки за грабеж элитных автомобилей в форме СБУ.