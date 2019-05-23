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Организованная группировка "выбивала" несуществующие долги у предпринимателей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 мая. УНН. Во Львовской области правоохранители блокировали деятельность организованной группировки, которая занималась вымогательством денег у граждан, в частности представителей коммерческих структур. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.

"Оперативники спецслужбы установили, что в состав банды входили жители региона. Злоумышленники, совершая психологическое давление и угрожая физическим насилием, занимались "выбиванием" несуществующих долгов с предпринимателей. Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства рэкетирами трех тысяч семисот долларов США от представителя местной коммерческой структуры", - говорится в сообщении.

Одного из злоумышленников задержали в пригороде Львова после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 189 УК Украины ("Вымогательство" - ред.) продолжаются следственные действия.

Напомним, прокуратура сообщила о подозрении пяти участникам вооруженной группировки за грабеж элитных автомобилей в форме СБУ.

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