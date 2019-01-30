Разоблачена контрабанда 250 карабинов из Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Группа лиц в сговоре с полицейскими наладила механизм перемещения огнестрельного оружия через Одесскую таможню. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Государственного бюро расследований.
Следователи Центрального аппарата Государственного бюро расследований блокировали ввоз из Чехии огнестрельного оружия и сбыт ее на территории Украины.
По данным следствия, группа лиц “используя субъекты предпринимательской деятельности, которые зарегистрированы на территории Украины, по предварительному сговору с должностными лицами Национальной полиции Украины, Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и другими лицами, наладили противоправный механизм перемещения огнестрельного оружия через таможенную границу Украины в зоне деятельности Одесской таможни, с сокрытием от таможенного контроля путем представления таможенному органу Украины недостоверных сведений о фактическом содержание отправления”.
“Установлено, что в конце января в Одесской таможни из Чехии был доставлен 250 единиц оружия „карабин Скорпион“, которая не соответствовала требованиям государственного стандарта (ГОСТ), поэтому не могла быть перемещена через государственную границу”, — добавляется в сообщении правоохранителей.
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“С целью легализации указанного оружия, представителем предприятия-заказчика, с участием инспектора таможни, отобраны образцы оружия, которые, по предварительной договоренности, направлены в частную мастерскую с целью их переработки и приведения к нормам ГОСТ. После чего упорядоченные образцы должны быть направлены в экспертное учреждение для получения сертификата соответствия и дальнейшего растаможивания всего оружия как „карабинов охотничьих“, отвечающие ГОСТ для реализации на территории Украины”, — говорится в сообщении.
При проведении обыска автомобиля курьера, следователями изъято образцы оружия, документы и денежные средства в сумме около 35 тыс. долларов, 1800 евро и 175 тыс. грн.
Сейчас проводятся следственные действия.
В случае доказательства вины, за совершение уголовного преступления лицам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Ранее УНН сообщал, что в расследовании о злоупотреблений при приобретении авто для НАБУ подозрения не объявлено — ГБР.