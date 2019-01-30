Викрито контрабанду 250 карабінів з Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Група осіб у змові з поліцейськими налагодила механізм переміщення вогнепальної зброї через Одеську митницю. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Державного бюро розслідувань.
Слідчі Центрального апарату Державного бюро розслідувань блокували ввезення з Чехії вогнепальної зброї та збут її на території України.
За даними слідства, група осіб “використовуючи суб’єкти підприємницької діяльності, які зареєстровані на території України, за попередньою змовою із службовими особами Національної поліції України, Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України й іншими особами, налагодили протиправний механізм переміщення вогнепальної зброї через митний кордон України в зоні діяльності Одеської митниці, з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу України недостовірних відомостей про фактичний вміст відправлення”.
“Встановлено, що наприкінці січня до Одеської митниці з Чехії було доставлено 250 одиниць зброї „карабін Скорпіон“, яка не відповідала вимогам державного стандарту (ДЕСТ), тому не могла бути переміщена через державний кордон”, — додається у повідомленні правоохоронців.
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“З метою легалізації вказаної зброї, представником підприємства-замовника, за участю інспектора митниці, відібрано зразки зброї, які, за попередньої домовленості, направлено до приватної майстерні з метою їх переробки та приведення до норм ДЕСТ. Після чого впорядковані зразки мали бути скеровані до експертної установи для отримання сертифіката відповідності та подальшого розмитнення всієї зброї як „карабінів мисливських“, що відповідають ДЕСТ для її реалізації на території України”, — йдеться у повідомленні.
При проведенні обшуку автомобіля кур’єра, слідчими вилучено зразки зброї, документи і грошові кошти в сумі близько 35 тис. доларів, 1800 євро та 175 тис. грн.
Наразі проводяться слідчі дії.
У разі доведення вини, за скоєння кримінального правопорушення особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.
Раніше УНН повідомляв, в розслідуванні зловживань під час придбання авто для НАБУ підозри не оголошено — ДБР.