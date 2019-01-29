З автомобіля поліцейського вкрали карабін
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 29 січня. УНН. У Львівській області раніше судимий чоловік вкрав карабін з автомобіля співробітника поліції у Львові. Про це повідомили у департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції України, передає УНН.
"Управлінням Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановлено особу чоловіка, який здійснив крадіжку з автомобіля співробітника поліції. Зловмисник поцупив особисті речі та вогнепальну зброю – карабін "ТОЗ-317" майора поліції. Злодієм виявився 34-річний уродженець Рівненської області, раніше судимий за крадіжки, пограбування та розбої. У листопаді 2018 року рецидивіст звільнився з Личаківської виправної колонії і тимчасово мешкав у Львові", - повідомили в департаменті.
За місцем проживання чоловіка оперативники ДВБ НПУ виявили та вилучили викрадені з автівки працівника поліції майно і зброю. Також знайдено речові докази ще по кількох аналогічних злочинах, на суму 60 тисяч гривень.
"Слідчими Залізничного ВП ГУНП області затриманому оголошено підозру за ст.262 (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві засудили чоловіка, якого обвинувачували у крадіжці автомату в учасника АТО.