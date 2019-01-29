Из автомобиля полицейского украли карабин

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 89582 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104547 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 139745 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137317 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132730 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126619 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165148 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117962 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Из автомобиля полицейского украли карабин

Из автомобиля полицейского украли карабин

Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 29 января. УНН. Во Львовской области ранее судимый мужчина украл карабин из автомобиля сотрудника полиции во Львове. Об этом сообщили в департаменте внутренней безопасности Нацполиции Украины, передает УНН.

"Управлением Департамента внутренней безопасности НПУ установлена личность мужчины, который совершил кражу из автомобиля сотрудника полиции. Злоумышленник украл личные вещи и огнестрельное оружие - карабин "ТОЗ-317" майора полиции. Вором оказался 34-летний уроженец Ровенской области, ранее судимый за кражи, грабежи и разбои. В ноябре 2018 года рецидивист освободился из Лычаковской исправительной колонии и временно жил во Львове", - сообщили в департаменте.

По месту жительства мужчины оперативники ДВБ НПУ обнаружили и изъяли похищенные из автомобиля работника полиции имущество и оружие. Также найдено вещественные доказательства еще по нескольким аналогичным преступлениям на сумму 60 тысяч гривен.

"Следователями Железнодорожного ОП ГУНП области задержанному объявлено подозрение по ст.262 (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве осудили мужчину, которого обвиняли в краже автомата у участника АТО.

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