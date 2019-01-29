Из автомобиля полицейского украли карабин
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 29 января. УНН. Во Львовской области ранее судимый мужчина украл карабин из автомобиля сотрудника полиции во Львове. Об этом сообщили в департаменте внутренней безопасности Нацполиции Украины, передает УНН.
"Управлением Департамента внутренней безопасности НПУ установлена личность мужчины, который совершил кражу из автомобиля сотрудника полиции. Злоумышленник украл личные вещи и огнестрельное оружие - карабин "ТОЗ-317" майора полиции. Вором оказался 34-летний уроженец Ровенской области, ранее судимый за кражи, грабежи и разбои. В ноябре 2018 года рецидивист освободился из Лычаковской исправительной колонии и временно жил во Львове", - сообщили в департаменте.
По месту жительства мужчины оперативники ДВБ НПУ обнаружили и изъяли похищенные из автомобиля работника полиции имущество и оружие. Также найдено вещественные доказательства еще по нескольким аналогичным преступлениям на сумму 60 тысяч гривен.
"Следователями Железнодорожного ОП ГУНП области задержанному объявлено подозрение по ст.262 (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве осудили мужчину, которого обвиняли в краже автомата у участника АТО.