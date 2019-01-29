В розслідуванні зловживань під час придбання авто для НАБУ підозри не оголошено – ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. ДБР зможе найближчим часом доповісти про результати розслідування щодо провадження про можливі зловживання при закупівлі партії автомобілів "Skoda" керівництвом НАБУ. Про це під час брифінгу в Києві заявив Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає кореспондент УНН.
"З керівництвом НАБУ у нас хороші службові стосунки, і нас об’єднує розуміння того, що у нас повністю спільна мета", - сказав він.
Відповідаючи на запитання журналіста про те, якою є доля провадження щодо можливих зловживань при закупівлі партії авто "Skoda" керівництвом НАБУ, Труба відповів, що зазначені факти розслідуються.
"Ці факти у нас розслідуються в загальному порядку, витребовуються матеріали і проводяться допити. За результатами розслідування найближчим часом ми зможемо доповісти про їх результати. Поки підозру нікому не оголошено", - сказав він.
Раніше УНН повідомляв, що у Державному бюро розслідувань перебуває у провадженні 28 кримінальних проваджень за фактами можливих правопорушень працівниками НАБУ.