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У ДБР розслідують 28 кримінальних проваджень щодо працівників НАБУ

У ДБР розслідують 28 кримінальних проваджень щодо працівників НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. У Державному бюро розслідувань перебуває у провадженні 28 кримінальних проваджень за фактами можливих правопорушень працівниками НАБУ. Про це під час брифінгу в Києві заявив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає кореспондент УНН.

"У нас на цей період перебуває у провадженні 28 кримінальних проваджень за фактами можливих правопорушень працівниками НАБУ. З них 11 передано з Генпрокуратури, приблизно 11-12 передано прокурорами САП. Інша частина - за ухвалами суддів", - сказав він.

Водночас, за словами Труби, ДБР не воює з правоохоронними органами, і з керівництвом НАБУ має хороші робочі службові стосунки.

Нагадаємо, у Києві поліція затримала з пакетиком марихуани чоловіка, який назвався детективом НАБУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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