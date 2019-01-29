У ДБР розслідують 28 кримінальних проваджень щодо працівників НАБУ

"У нас на цей період перебуває у провадженні 28 кримінальних проваджень за фактами можливих правопорушень працівниками НАБУ. З них 11 передано з Генпрокуратури, приблизно 11-12 передано прокурорами САП. Інша частина - за ухвалами суддів", - сказав він.

Водночас, за словами Труби, ДБР не воює з правоохоронними органами, і з керівництвом НАБУ має хороші робочі службові стосунки.

Нагадаємо, у Києві поліція затримала з пакетиком марихуани чоловіка, який назвався детективом НАБУ.