У ДБР розслідують 28 кримінальних проваджень щодо працівників НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У Державному бюро розслідувань перебуває у провадженні 28 кримінальних проваджень за фактами можливих правопорушень працівниками НАБУ. Про це під час брифінгу в Києві заявив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає кореспондент УНН.
"У нас на цей період перебуває у провадженні 28 кримінальних проваджень за фактами можливих правопорушень працівниками НАБУ. З них 11 передано з Генпрокуратури, приблизно 11-12 передано прокурорами САП. Інша частина - за ухвалами суддів", - сказав він.
Водночас, за словами Труби, ДБР не воює з правоохоронними органами, і з керівництвом НАБУ має хороші робочі службові стосунки.
Нагадаємо, у Києві поліція затримала з пакетиком марихуани чоловіка, який назвався детективом НАБУ.