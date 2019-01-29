В ГБР расследуют 28 уголовных производств в отношении сотрудников НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Государственном бюро расследований находится в производстве 28 уголовных производств по фактам возможных правонарушений работниками НАБУ. Об этом во время брифинга в Киеве заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает корреспондент УНН.
"У нас на этот период находится в производстве 28 уголовных производств по фактам возможных правонарушений работниками НАБУ. Из них 11 передано из Генпрокуратуры, примерно 11-12 передано прокурорами САП. Другая часть - по постановлениям судей", - сказал он.
Однако, по словам Трубы, ГБР не воюет с правоохранительными органами, и с руководством НАБУ имеет хорошие рабочие служебные отношения.
Напомним, в Киеве полиция задержала с пакетиком марихуаны мужчину, который назвался детективом НАБУ.