В расследовании злоупотреблений при приобретении авто для НАБУ подозрений не объявляли - ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. ГБР сможет в ближайшее время доложить о результатах расследования по делу о возможных злоупотреблениях при закупке партии автомобилей "Skoda" руководством НАБУ. Об этом во время брифинга в Киеве заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает корреспондент УНН.
"С руководством НАБУ у нас хорошие служебные отношения, и нас объединяет понимание того, что у нас полностью общая цель", - сказал он.
Отвечая на вопрос журналиста о том, какова судьба производства относительно возможных злоупотреблений при закупке партии авто "Skoda" руководством НАБУ, Труба ответил, что указанные факты расследуются.
"Эти факты у нас расследуются в общем порядке, истребуются материалы и проводятся допросы. По результатам расследования в ближайшее время мы сможем доложить об их результатах. Пока подозрение никому не объявлено", - сказал он.
Ранее УНН сообщал, что в Государственном бюро расследований находится в производстве 28 уголовных производств по фактам возможных правонарушений работниками НАБУ.