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Похищения, пытки и убийства священников: доклад по ОРДЛО представят в Гааге

Киев • УНН

 • 15739 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В Офис Прокурора Международного уголовного суда в городе Гаага будет передано отчет украинской общественной организации "Truth Hounds", содержащий сообщение о религиозных притеснений на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, передает УНН.

Похищения, пытки и убийства священников: доклад по ОРДЛО представят в Гааге

"Вместе с вооруженной агрессией Российская Федерация принесла злоупотребления широким спектром прав человека на Восточную Украину и Крымский полуостров. Среди целей российских атак - свобода религии и вероисповедания как универсальное право человека", - пишут докладчики.

По их словам, в мае 2014 года так называемая "Донецкая Народная Республика" выпустила свою конституцию, в которой говорится: "Ведущей и доминирующей верой православная вера ... которую признает Русская Православная Церковь (Московский Патриархат)", поэтому оккупационная власть скрывает преступления под видом права и, таким образом, легализует притеснения".

Они отмечают, что пророссийские силы нападают на представителей любой конфессий, отличной от Московского Патриархата. В докладе приведены некоторые из этих случаев.

Так, сообщается, что Виктор Вонсович, священник из Горловки, был арестован и задержан на 10 дней. После освобождения ему угрожали казнью, если он вернется в Горловку. Польский католический священник Павел Витек был похищен и провел день в подвале здания так называемой Службы безопасности. Священник Украинской Греко-Католической Церкви Степан Менйок был незаконно заключен в 2014 году в Донецке. Его обвиняли в шпионаже для США.

На сегодняшней оккупированной территории 30 из 40 приходов Киевского Патриархата прекратили свою деятельность.

"Это отчет будет передан 27 июня 2019 года в Офис Прокурора Международного уголовного суда в городе Гаага для расследования преступлений и привлечения к ответственности виновных", - отметили в организации.

Как сообщал УНН, ранее в ООН рассказали о захвате церквей ПЦУ на Донбассе и обыски священников.

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