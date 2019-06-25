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Викрадення, тортури та вбивства священиків: доповідь по ОРДЛО представлять в Гаазі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. До Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду в місті Гаага буде передано звіт української громадської організації "Truth Hounds", що містить повідомлення щодо релігійних утисків на окупованій території Донецької та Луганської областей, передає УНН.

Викрадення, тортури та вбивства священиків: доповідь по ОРДЛО представлять в Гаазі

"Разом зі збройною агресією Російська Федерація принесла зловживання широким спектром прав людини на Східну Україну та Кримський півострів. Серед цілей російських атак — свобода релігії та віросповідання як універсальне право людини", - пишуть доповідачі.

З їх слів, у травні 2014 року так звана "Донецька Народна Республіка" випустила свою конституцію, в якій зазначається: "Провідною і домінуючою вірою є православна віра ... яку визнає Російська Православна Церква (Московський Патріархат)", тож окупаційна влада приховує злочини під виглядом права і, таким чином, легалізує утиски".

Вони зазначають, що проросійські сили нападають на представників будь-якої конфесій, відмінних від Московського Патріархату. У доповіді наведені деякі з цих випадків.

Так, повідомляється, що Віктор Вонсович, священик з Горлівки, був заарештований і затриманий на 10 днів. Після звільнення йому погрожували стратою, якщо він повернеться до Горлівки. Польський католицький священик Павло Вітек був викрадений і провів день у підвалі будівлі так званої Служби безпеки. Священик Української Греко-Католицької Церкви Степан Менйок був незаконно ув'язнений у 2014 році в Донецьку. Його звинувачували в шпигунстві для США. 

На сьогоднішній окупованій території 30 з 40 парафій Київського Патріархату припинили свою діяльність.

"Це звіт буде передано 27 червня 2019 в Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду в місті Гаага для розслідування злочинів і притягнення до відповідальності винних", - зазначили в організації.

Як повідомляв УНН, раніше в ООН розповіли про захоплення церков ПЦУ на Донбасі та обшуки священників.

Українські Національні Новини

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