В ООН розповіли про захоплення церков ПЦУ на Донбасі та обшуки священників

КИЇВ. 13 червня. УНН. На непідконтрольній території Донецької та Луганської областей відбувається захоплення церков ПЦУ та обшуки в приміщеннях храмів. Про це йдеться в доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні у період з 16 лютого по 15 травня, яку оприлюднило сьогодні Управління ООН з прав людини, передає УНН.