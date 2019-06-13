В ООН розповіли про захоплення церков ПЦУ на Донбасі та обшуки священників
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. На непідконтрольній території Донецької та Луганської областей відбувається захоплення церков ПЦУ та обшуки в приміщеннях храмів. Про це йдеться в доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні у період з 16 лютого по 15 травня, яку оприлюднило сьогодні Управління ООН з прав людини, передає УНН.
“На території, яка контролюється “Донецькою народною республікою”, будівлі, що належать Православній Церкві України, були захоплені, як повідомлялось, “міністерством державної безпеки” “Донецької народної республіки”. Упродовж звітного періоду, “міністерством внутрішніх справ” “Луганської народної республіки”, як повідомлялось, проводились обшуки в приміщеннях храмів та житлі священнослужителів, за результатами яких було вилучено особисті речі, зокрема особиста кореспонденція. Діяльність деяких християнських конфесій, як і раніше, продовжила зазнавати переслідувань з боку “правоохоронних органів” “Донецької народної республіки”, які перешкоджали зібранням парафіян через відсутність “реєстрації”, — йдеться у доповіді.
В Управлінні також висловились щодо переходів храмів і громад до Православної Церкви України.
“УВКПЛ занепокоєне тим, що дії, пов’язані з переходами храмів і громад Української Православної Церкви до новоствореної Православної Церкви України, іноді мають насильницьких характер з боку прихильників обох церков, органів місцевої влади та крайніх правих груп”, — наголосили в УВКПЛ.
Як повідомляв УНН, зі слів з архієпископа Донецького і Маріупольського Сергія, захоплення бойовиками так званої “Донецької народної республіки” стародавнього храму Православної церкви України у селі Кузнецово-Михайлівка Тельманівського району є незаконним, воно порушує всі церковні канони.