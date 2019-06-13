В ООН рассказали о захвате церквей ПЦУ на Донбассе и обыски священников

“На территории, контролируемой “Донецкой народной республикой”, здания, принадлежащие Православной Церкви Украины, были захвачены, как сообщалось, “министерством государственной безопасности” “Донецкой народной республики”. В течение отчетного периода, “министерством внутренних дел” “Луганской народной республики”, как сообщалось, проводились обыски в помещениях храмов и жилье священнослужителей, по результатам которых было изъято личные вещи, в частности личная корреспонденция. Деятельность некоторых христианских конфессий, как и раньше, продолжила подвергаться преследованиям со стороны “правоохранительных органов” “Донецкой народной республики”, которые препятствовали собранием прихожан за отсутствия “регистрации”, — говорится в докладе.

В Управлении также высказались касательно переходов храмов и общин к Православной Церкви Украины.

“УВКПЧ обеспокоено тем, что действия, связанные с переходами храмов и общин Украинской Православной Церкви во созданную Православную Церковь Украины, иногда имеют насильственных характер со стороны сторонников обеих церквей, органов местной власти и крайне правых групп”, — отметили в УВКПЧ.

Как сообщал УНН, со слов из архиепископа Донецкого и Мариупольского Сергея, захват боевиками так называемой “Донецкой народной республики” древнего храма Православной церкви Украины в селе Кузнецово Тельмановского района незаконно, оно нарушает все церковные каноны.