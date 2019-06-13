В ООН рассказали о захвате церквей ПЦУ на Донбассе и обыски священников

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 77238 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 170899 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 139662 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 203077 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 249510 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 211983 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 245240 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208006 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 486036 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241174 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3.7м/с
84%
Популярные новости

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 30626 просмотра

Китай готовится к полноценной торговой войне с США после введения пошлин Трампом - WSJ

6 апреля, 13:28 • 18116 просмотра

Зеленский: угроза с Черного моря – еще одна причина для усиления обороны Украины

6 апреля, 13:47 • 22427 просмотра

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

6 апреля, 13:59 • 24667 просмотра

Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

6 апреля, 14:24 • 20311 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 262711 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 239368 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 324834 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 486035 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 577877 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 30685 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 203077 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 78603 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75218 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 80769 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В ООН рассказали о захвате церквей ПЦУ на Донбассе и обыски священников

Киев • УНН

 • 12566 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. На неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей происходит захват церквей ПЦУ и обыски в помещениях храмов. Об этом говорится в докладе о ситуации с правами человека в Украине в период с 16 февраля по 15 мая, которую обнародовало сегодня Управление ООН по правам человека, передает УНН.

В ООН рассказали о захвате церквей ПЦУ на Донбассе и обыски священников

“На территории, контролируемой “Донецкой народной республикой”, здания, принадлежащие Православной Церкви Украины, были захвачены, как сообщалось, “министерством государственной безопасности” “Донецкой народной республики”. В течение отчетного периода, “министерством внутренних дел” “Луганской народной республики”, как сообщалось, проводились обыски в помещениях храмов и жилье священнослужителей, по результатам которых было изъято личные вещи, в частности личная корреспонденция. Деятельность некоторых христианских конфессий, как и раньше, продолжила подвергаться преследованиям со стороны “правоохранительных органов” “Донецкой народной республики”, которые препятствовали собранием прихожан за отсутствия “регистрации”, — говорится в докладе.

В Управлении также высказались касательно переходов храмов и общин к Православной Церкви Украины.

“УВКПЧ обеспокоено тем, что действия, связанные с переходами храмов и общин Украинской Православной Церкви во созданную Православную Церковь Украины, иногда имеют насильственных характер со стороны сторонников обеих церквей, органов местной власти и крайне правых групп”, — отметили в УВКПЧ.

Как сообщал УНН, со слов из архиепископа Донецкого и Мариупольского Сергея, захват боевиками так называемой “Донецкой народной республики” древнего храма Православной церкви Украины в селе Кузнецово Тельмановского района незаконно, оно нарушает все церковные каноны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$79,642.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,629.08