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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 24512 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 31261 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 76787 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 81572 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102660 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109666 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116834 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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"Похищенная принцесса": мультик за два уикэнда собрал почти 30 млн грн

"Похищенная принцесса": мультик за два уикэнда собрал почти 30 млн грн

Киев  •  УНН

 • 16525 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. По итогам второго уикенда в прокате мультфильм "Похищенная принцесса" посмотрели почти 400 тыс. украинцев. Об этом сообщается на Facebook-странице мультфильма, передает УНН.

"По итогам второго уикенда мультфильм "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" стал абсолютным рекордсменом отечественного проката среди фильмов украинского производства: его посмотрели 398 529 украинцев и на сегодня он собрал 29801235 гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине анонсировали выпуск художественных почтовых марок, посвященных анимационному фильму "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила".

Украинские Национальные Новости

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