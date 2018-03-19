"Похищенная принцесса": мультик за два уикэнда собрал почти 30 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. По итогам второго уикенда в прокате мультфильм "Похищенная принцесса" посмотрели почти 400 тыс. украинцев. Об этом сообщается на Facebook-странице мультфильма, передает УНН.
"По итогам второго уикенда мультфильм "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" стал абсолютным рекордсменом отечественного проката среди фильмов украинского производства: его посмотрели 398 529 украинцев и на сегодня он собрал 29801235 гривен", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине анонсировали выпуск художественных почтовых марок, посвященных анимационному фильму "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила".