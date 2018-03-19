"Похищенная принцесса": мультик за два уикэнда собрал почти 30 млн грн

"По итогам второго уикенда мультфильм "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" стал абсолютным рекордсменом отечественного проката среди фильмов украинского производства: его посмотрели 398 529 украинцев и на сегодня он собрал 29801235 гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине анонсировали выпуск художественных почтовых марок, посвященных анимационному фильму "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила".