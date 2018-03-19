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"Викрадена принцеса": мультик за два вікенди зібрав майже 30 млн грн

"Викрадена принцеса": мультик за два вікенди зібрав майже 30 млн грн

Київ • УНН

 • 16525 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. За підсумками другого вікенду в прокаті мультфільм "Викрадена принцеса" подивились майже 400 тисяч українців. Про це повідомляється в Facebook мультфільму, передає УНН.

"За підсумками другого вікенду мультфільм "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" став абсолютним рекордсменом вітчизняного прокату серед фільмів українського виробництва: його подивились 398 529 українців, й на сьогодні він зібрав 29 801 235 гривень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні анонсували випуск художніх поштових марок, присвячених анімаційному фільму "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила".

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