"Викрадена принцеса": мультик за два вікенди зібрав майже 30 млн грн

"За підсумками другого вікенду мультфільм "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" став абсолютним рекордсменом вітчизняного прокату серед фільмів українського виробництва: його подивились 398 529 українців, й на сьогодні він зібрав 29 801 235 гривень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні анонсували випуск художніх поштових марок, присвячених анімаційному фільму "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила".