Исключение россии из СБ ООН: в МИДе готовятся к следующим шагам
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Украина готовится к следующим шагам на пути к исключению россии из Совбеза ООН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал украинцев, все организации гражданского общества эффективно подключаться к кампании по лишению рф статуса постоянного члена СБ ООН. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Цитата
«По сути мы положили начало процессу делегитимации пребывания россии в Совбезе ООН. Сейчас мы готовимся к следующим шагам на этом пути. Они будут включать как дальнейшие официальные заявления, так и широкую кампанию с публичной адвокацией. Я призываю всех украинцев, все организации гражданского общества эффективно подключаться к кампании по лишению рф статуса постоянного члена Совбеза ООН», - рассказал Кулеба.
Он подчеркнул, чтобы этот преступный улей должен быть разрушен.
Дополнение
МИД обнародовал историческое официальное заявление о необходимости исключения рф из СБ ООН.
Свой призыв в ведомстве аргументировали тем, что россия в течение 30 лет разжигает войны и дестабилизирует ситуацию в других странах, что не соответствует действующему Уставу ООН.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что этим заявлением Украина сделала "важный шаг" и "начала битву" за лишение россии статуса постоянного члена Совбеза ООН.