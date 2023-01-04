Исключение россии из СБ ООН: в МИДе готовятся к следующим шагам

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«По сути мы положили начало процессу делегитимации пребывания россии в Совбезе ООН. Сейчас мы готовимся к следующим шагам на этом пути. Они будут включать как дальнейшие официальные заявления, так и широкую кампанию с публичной адвокацией. Я призываю всех украинцев, все организации гражданского общества эффективно подключаться к кампании по лишению рф статуса постоянного члена Совбеза ООН», - рассказал Кулеба.

Он подчеркнул, чтобы этот преступный улей должен быть разрушен.

Дополнение

МИД обнародовал историческое официальное заявление о необходимости исключения рф из СБ ООН.

Свой призыв в ведомстве аргументировали тем, что россия в течение 30 лет разжигает войны и дестабилизирует ситуацию в других странах, что не соответствует действующему Уставу ООН.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что этим заявлением Украина сделала "важный шаг" и "начала битву" за лишение россии статуса постоянного члена Совбеза ООН.