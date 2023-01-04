Виключення росії з РБ ООН: у МЗС готуються до наступних кроків

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«По суті ми поклали початок процесу делегітимації перебування росії в Радбезі ООН. Зараз ми готуємося до наступних кроків на цьому шляху. Вони включатимуть як подальші офіційні заяви й широку кампанію з публічною адвокацією. Я закликаю всіх українців, всі організації громадянського суспільства ефективно підключатися до кампанії з позбавлення рф статусу постійного члена Радбезу ООН», - розповів Кулеба.

Він наголосив, щоб цей злочинний вулик має бути зруйнований.

Доповнення

МЗС оприлюднило історичну офіційну заяву про потребу виключення рф з РБ ООН.

Свій заклик у відомстві аргументували тим, що росія протягом 30 років розпалює війни та дестабілізує ситуацію в інших країнах, що не відповідає чинному Статуту ООН.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що цією заявою Україна зробила "важливий крок" та "розпочала битву" за позбавлення росії статусу постійного члена Радбезу ООН.