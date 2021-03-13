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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 51767 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 72335 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 109973 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145520 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195918 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 193602 просмотра

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Вызвала роды и похоронила детей в сарае: в Житомирской области расследуют убийство двойняшек

Вызвала роды и похоронила детей в сарае: в Житомирской области расследуют убийство двойняшек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. В Житомирской области женщина, которая не захотела рожать, лишилась своих детей-двойняшек: искусственно вызвала роды, а новорожденных похоронила в подсобном помещении. Об этом сообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры, пишет УНН.

Цитата

"Новоград-Волынской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту убийства матерью своих новорожденных детей (ст.117 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

О преступлении полиции сообщила односельчанка, которая рассказала, что у женщины, которая долгое время была беременной, признаки беременности исчезли, однако новорожденных никто не видел.

Во время проверки информации предварительно установлено, что 31-летняя женщина на шестом месяце беременности решила избавиться от детей. С целью совершения преступления в феврале этого года самостоятельно приняла медицинский препарат, вызвав искусственные роды, а новорожденных двойняшек скрыла в подсобном помещении своего домохозяйства.

Также было установлено, что женщину еще раньше лишили родительских прав в отношении семерых детей.

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