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Викликала пологи та поховала дітей у сараї: в Житомирській області розслідують убивство двійнят

Викликала пологи та поховала дітей у сараї: в Житомирській області розслідують убивство двійнят

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. У Житомирській області жінка, яка не захотіла народжувати, позбулася своїх дітей-двійнят: штучно викликала пологи, а новонароджених поховала у підсобному приміщенні. Про це повідомила пресслужба Житомирської обласної прокуратури, пише УНН.

Цитата

"Новоград-Волинською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вбивства матір’ю своїх новонароджених дітей (ст.117 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Про злочин поліції повідомила односельчанка, яка розповіла, що в жінки, яка тривалий час була вагітною, ознаки вагітності зникли, однак новонароджених ніхто не бачив.

Під час перевірки інформації попередньо встановлено, що 31-річна жінка на шостому місяці вагітності вирішила позбутися дітей. З метою скоєння злочину у лютому цього року самостійно прийняла медичний препарат, викликавши штучні пологи, а новонароджених двійнят приховала у підсобному приміщенні свого домогосподарства.

Також було встановлено, що жінку ще раніше позбавлено батьківських прав стосовно сімох дітей.

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