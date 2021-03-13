Викликала пологи та поховала дітей у сараї: в Житомирській області розслідують убивство двійнят
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Житомирській області жінка, яка не захотіла народжувати, позбулася своїх дітей-двійнят: штучно викликала пологи, а новонароджених поховала у підсобному приміщенні. Про це повідомила пресслужба Житомирської обласної прокуратури, пише УНН.
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"Новоград-Волинською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вбивства матір’ю своїх новонароджених дітей (ст.117 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Про злочин поліції повідомила односельчанка, яка розповіла, що в жінки, яка тривалий час була вагітною, ознаки вагітності зникли, однак новонароджених ніхто не бачив.
Під час перевірки інформації попередньо встановлено, що 31-річна жінка на шостому місяці вагітності вирішила позбутися дітей. З метою скоєння злочину у лютому цього року самостійно прийняла медичний препарат, викликавши штучні пологи, а новонароджених двійнят приховала у підсобному приміщенні свого домогосподарства.
Також було встановлено, що жінку ще раніше позбавлено батьківських прав стосовно сімох дітей.
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