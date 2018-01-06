Воспитатели детсадов призвали Президента повысить им зарплату

"Обращаемся к Вам с просьбой пересмотреть уровень заработных плат для работников дошкольных учебных заведений (ДУЗ). Царит абсолютная несправедливость относительно зарплат учителей и воспитателей. Мы все являемся работниками образования, мы так же, как и учителя, обучаем и воспитываем детей, проходим педагогическую аттестацию и курсы педквалификации. Поэтому просим вас уважать наш труд и соответственно его ценить", - говорится в петиции № 22/042064-эп.

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Автором петиции является Елена Бень.

Петиция зарегистрирована 4 января этого года и уже набрала 19 голосов из 25 000 необходимых.

Напомним, украинцы просят Президента увеличить помощь при рождении ребенка.