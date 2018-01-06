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Вихователі дитсадків закликали Президента підвищити їм зарплату

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. На офіційному сайті Адміністрації Президента України зареєстрована петиція з проханням збільшити розмір заробітної плати вихователям дошкільних навчальних закладів, передає УНН із посиланням на текст відповідної петиції.

Вихователі дитсадків закликали Президента підвищити їм зарплату

“Звертаємося до Вас із проханням переглянути рівень заробітніх плат для працівників дошкільних навчальних закладів (ДНЗ). Панує абсолютна несправедливість стосовно зарплат учителів та вихователів. Ми усі є працівниками освіти, ми так само, як і вчителі, навчаємо та виховуємо дітей, проходимо педагогічну атестацію та курси педкваліфікаціі. Тому просимо вас поважати нашу працю та відповідно її цінувати”, — йдеться у петиції № 22/042064-еп.

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Автором петиції є Олена Бень.

Петиція зареєстрована 4 січня цього року і вже набрала 19 голосів із 25 тисяч необхідних.

Нагадаємо, Українці просять Президента збільшити допомогу при народженні дитини.

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