Выходные без "локдауна": Госпродпотребслужба фиксировала скопление людей в супермаркетах и ТРЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Госпродпотребслужба в столице в первые субботу и воскресенье после отмены "карантина выходного дня" фиксировала большие скопления людей в супермаркетах и торговых центрах. Об этом УНН сообщил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
"У нас большое количество людей появилось в супермаркетах, ТРЦ и Эпицентре", - сказал Рубан.
По его словам, на данный момент сложно контролировать соблюдение социальной дистанции между посетителями общественных заведений.
Говоря о соблюдении масочного режима, собеседник УНН отметил, что "этот вопрос у нас сегодня действительно стоит первым в контроле за режимом, это контролирует Национальная полиция и местные органы власти".
"Но вообще, киевляне почти придерживаются масочного режима в закрытых помещениях", - добавил Рубан.
Напомним, правительство Украины правительство 11 ноября вводило "карантин выходного дня" - на три пары выходных до конца ноября. С начала декабря его отменили.
По данным Минздрава, три недели такого "локдауна" позволили уменьшить количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.