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Выходные без "локдауна": Госпродпотребслужба фиксировала скопление людей в супермаркетах и ТРЦ

Выходные без "локдауна": Госпродпотребслужба фиксировала скопление людей в супермаркетах и ТРЦ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Госпродпотребслужба в столице в первые субботу и воскресенье после отмены "карантина выходного дня" фиксировала большие скопления людей в супермаркетах и торговых центрах. Об этом УНН сообщил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"У нас большое количество людей появилось в супермаркетах, ТРЦ и Эпицентре", - сказал Рубан.

По его словам, на данный момент сложно контролировать соблюдение социальной дистанции между посетителями общественных заведений.

Говоря о соблюдении масочного режима, собеседник УНН отметил, что "этот вопрос у нас сегодня действительно стоит первым в контроле за режимом, это контролирует Национальная полиция и местные органы власти".

"Но вообще, киевляне почти придерживаются масочного режима в закрытых помещениях", - добавил Рубан.

Напомним, правительство Украины правительство 11 ноября вводило "карантин выходного дня" - на три пары выходных до конца ноября. С начала декабря его отменили.

По данным Минздрава, три недели такого "локдауна" позволили уменьшить количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

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