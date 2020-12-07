Вихідні без "локдауну": Держпродспоживслужба фіксувала скупчення людей в супермаркетах і ТРЦ

“У нас велика кількість людей з’явилась у супермаркетах, ТРЦ і Епіцентрі”, — сказав Рубан.

З його слів, наразі складно контролювати дотримання соціальної дистанції поміж відвідувачами громадських закладів.

Говорячи про дотримання масочного режиму, співрозмовник УНН зазначив, що “це питання у нас сьогодні дійсно стоїть першим у контролі за режимом, це контролює Національна поліція і місцеві органи влади”.

“Але взагалі, кияни майже дотримуються масочного режиму у закритих приміщеннях”, — додав Рубан.

Нагадаємо, уряд України уряд 11 листопада вводив “карантин вихідного дня” — на три пари вихідних до кінця листопада. З початку грудня його скасували.

За даними МОЗ, три тижні такого “локдауну” дозволили зменшити кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.