Вихідні без "локдауну": Держпродспоживслужба фіксувала скупчення людей в супермаркетах і ТРЦ

Вихідні без "локдауну": Держпродспоживслужба фіксувала скупчення людей в супермаркетах і ТРЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Держпродспоживслужба у столиці у перші суботу і неділю після скасування “карантину вихідного дня” фіксувала великі скупчення людей у супермаркетах та торговельних центрах. Про це УНН повідомив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.
“У нас велика кількість людей з’явилась у супермаркетах, ТРЦ і Епіцентрі”, — сказав Рубан.
З його слів, наразі складно контролювати дотримання соціальної дистанції поміж відвідувачами громадських закладів.
Говорячи про дотримання масочного режиму, співрозмовник УНН зазначив, що “це питання у нас сьогодні дійсно стоїть першим у контролі за режимом, це контролює Національна поліція і місцеві органи влади”.
“Але взагалі, кияни майже дотримуються масочного режиму у закритих приміщеннях”, — додав Рубан.
Нагадаємо, уряд України уряд 11 листопада вводив “карантин вихідного дня” — на три пари вихідних до кінця листопада. З початку грудня його скасували.
За даними МОЗ, три тижні такого “локдауну” дозволили зменшити кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.