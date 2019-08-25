Выход в старте Ярмоленко: "Вест Хэм" одержал первую победу в чемпионате Англии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В рамках 3-го тура Английской Премьер-лиги "Вест Хэм" атакующего полузащитника национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко на выезде встречался с "Уотфордом", сообщает УНН.
Ведущий игрок сборной Украины впервые в сезоне появился в стартовом составе "молотобойцев", и сразу его появление привело к набранным трем баллам коллективом.
Первый тайм закончился ничьей 1:1 - за гостей отличился Марк Нобл с пенальти, а цифры на табло сравнял Грей. В середине следующего тайма нападающий Себастьен Халлер оформил дубль - 3:1.
Заметим, что Ярмоленко сыграл в 56-й минуты и был заменен на Марко Антонио.
Примечательно, что имея в активе четыре очка, "Вест Хэм" занимает тринадцатое место в турнирной таблице АПЛ.
Добавим, в следующем тур "Вест Хэм" попытается продолжить удачные выступления матчем дома с "Норвичем".