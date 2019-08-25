Вихід в старті Ярмоленка: "Вест Хем" здобув першу звитягу в чемпіонаті Англії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У рамках 3-го туру Англійської Прем’єр-ліги "Вест Хем" атакувального півзахисника національної збірної України Андрія Ярмоленка на виїзді зустрічався з "Вотфордом", повідомляє УНН.
Провідний гравець збірної України уперше в сезоні з’явився у стартовому складі "молотобійців", і одразу його поява призвела до набраних трьох балів колективом.
Перший тайм закінчився нічиєю 1:1 – за гостей відзначився Марк Нобл з пенальті, а цифри на табло зрівняв Грей. В середині наступного тайму нападник Себастьєн Халлер оформив дубль – 3:1.
Зауважимо, що Ярмоленко відіграв до 56-ї хвилини і був замінений на Марко Антоніо.
Примітно, що маючи в активі чотири очки, "Вест Хем" посідає 13-у сходинку в турнірній таблиці АПЛ.
Додамо, в наступному тур "Вест Хем" спробує продовжити вдалі виступи матчем вдома із "Норвічем".