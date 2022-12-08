Изгнать московских попов: горсовет Умани проголосовал за запрет УПЦ МП на территории громады
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Депутаты Уманского городского совета поддержали и проголосовали «за» запрет деятельности Украинской Православной Церкви Московского Патриархата на территории Уманской городской территориальной громады. Об этом сообщила мэр Умани Ирина Плетнева, передает УНН.
Детали
Городские депутаты поддержали петицию по запрету деятельности УПЦ МП на территории Уманской громады, а также обращение в Верховную Раду с предложением запретить РПЦ МП и все его структурные подразделения на территории Украины.
Отметим, что накануне Служба безопасности Украины посетила УПЦ МП Черкасской области, в частности Управление Уманско-Звенигородской епархии и Георгиевского женского монастыря, который находится в Уманском районе.
Напомним
Московский патриархат имел большое влияние в Умани. Главный храм города - Свято-Николаевский собор до сих пор принадлежит к УПЦ МП.
Священнослужители УПЦ МП даже участвовали в политической жизни. Так в 2012 году тогдашний архиепископ Уманский и Звенигородский Пантелеимон был частью предвыборной агитации за тогдашнего кандидата в народные депутаты от Партии регионов Антона Яценко.
Отметим, что, несмотря на неоднократные призывы сложить мандат, Яценко продолжает работать в Верховной Раде. Добавим, что ныне нардепа просят проверить на коллаборационизм.