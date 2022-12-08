Вигнати московських попів: міськрада Умані проголосувала за заборону УПЦ МП на території громади
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Депутати Уманської міської ради підтримали та проголосували «за» заборону діяльності Української Православної Церкви Московського Патріархату на території Уманської міської територіальної громади. Про це повідомила мер Умані Ірина Плетньова, передає УНН.
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Міські депутати підтримали петицію щодо заборони діяльності УПЦ МП на території Уманської громади, а також звернення до Верховної Ради з пропозицією заборонити РПЦ МП та всі її структурні підрозділи на території України.
Зазначимо, що напередодні Служба безпеки України навідалася до УПЦ МП на Черкащині, зокрема до Управління Умансько-Звенигородської єпархії та Георгіївського жіночого монастиря, який знаходиться в Уманському районі.
Нагадаємо
Московський патріархат мав неабиякий вплив в Умані. Головний храм міста - Свято-Миколаївський собор і досі належить до УПЦ МП.
Священнослужителі УПЦ МП навіть брали участь в політичному житті. Так у 2012 році тодішній архієпископ Уманський та Звенигородський Пантелеімон був частиною передвиборчої агітації за тодішнього кандидата у народні депутати від “Партії регіонів” Антона Яценка.
Зазначимо, що, попри неодноразові заклики скласти мандат, Яценко продовжує працювати у Верховній Раді. Додамо, що нині нардепа просять перевірити на колабораціонізм.