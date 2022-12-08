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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 43025 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Вигнати московських попів: міськрада Умані проголосувала за заборону УПЦ МП на території громади

Вигнати московських попів: міськрада Умані проголосувала за заборону УПЦ МП на території громади

Київ • УНН

 • 1121145 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Депутати Уманської міської ради підтримали та проголосували «за» заборону діяльності Української Православної Церкви Московського Патріархату на території Уманської міської територіальної громади. Про це повідомила мер Умані Ірина Плетньова, передає УНН.

Деталі

Міські депутати підтримали петицію щодо заборони діяльності УПЦ МП на території Уманської громади, а також звернення до Верховної Ради з пропозицією заборонити РПЦ МП та всі її структурні підрозділи на території України.

Зазначимо, що напередодні Служба безпеки України навідалася до УПЦ МП на Черкащині, зокрема до Управління Умансько-Звенигородської єпархії та Георгіївського жіночого монастиря, який знаходиться в Уманському районі. 

Нагадаємо

Московський патріархат мав неабиякий вплив в Умані. Головний храм міста - Свято-Миколаївський собор і досі належить до УПЦ МП.

Священнослужителі УПЦ МП навіть брали участь в політичному житті. Так у 2012 році тодішній архієпископ Уманський та Звенигородський Пантелеімон був частиною передвиборчої агітації за тодішнього кандидата у народні депутати від “Партії регіонів” Антона Яценка.

Зазначимо, що, попри неодноразові заклики скласти мандат, Яценко продовжує працювати у Верховній Раді. Додамо, що нині нардепа просять перевірити на колабораціонізм

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