Сущенко закликає перевірити нардепа Яценка на колабораціонізм

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За словами Сущенка, дії нардепа, направлені на дискредитацію місцевої влади Черкащини та міста Умань, мають ознаки колабораціонізму і їм необхідно надати юридичну оцінку.

Цитата

“Його (Антона Яценка - ред.) необґрунтовані і надумані публічні випади проти міської голови Умані та Черкаської обласної військової адміністрації, цькування місцевих підприємців, педагогів, волонтерів та активістів юрист цілком інтерпретує як умисні дії з ознаками колабораціонізму (...) Вочевидь, що публічна активність Яценка під час війни спрямована на компрометацію та перешкоджання діяльності представників органів місцевого самоврядування, виконавчої влади працює на ворога та його інтереси. А конкретно, на дезінформацію, дезорієнтацію, деморалізацію, дезорганізацію та дезінтеграцію України та українського народу.

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Належна юридична оцінка таких дій нардепа має завершитися складанням мандата та притягненням до кримінальної відповідальності та позбавленням волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та на строк від 10 до15 років та з конфіскацією майна або без такої. Подібні строки ув’язнення КК України передбачає і за державну зраду, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України. Я однозначно впевнений, що умисні дії Яценка - є підривна діяльність проти України, шкода її державній та інформаційній безпеці”, - заявив Роман Сущенко.

Нагадаємо

З початком повномасштабної війни народний депутат Антон Яценко зник з Черкаської області, від якої він пройшов до парламенту. Не бачили його і у Верховній Раді, зокрема, він пропустив голосування за введення режиму воєнною стану в Україні. Його зникнення пов’язують з приїздом в Україну колишнього очільника Черкаської ОДА та “ексрегіонала” Сергія Тулуба, який втік з України у 2014 році.

Повернувшись на Черкащину, нардеп розгорнув активну боротьбу проти місцевої влади, у тому числі голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця та мера Умані Ірини Плетньової.

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Зазначимо, що на захист Табурця стали місцеві депутати, а сам військовий губернатор подав до суду позов проти Яценка щодо захисту честі й гідності.