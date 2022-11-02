Сущенко призывает проверить нардепа Яценко на коллаборационизм

Детали

По словам Сущенко, действия нардепа, направленные на дискредитацию местной власти Черкасской области и города Умань, имеют признаки коллаборационизма и им необходимо дать юридическую оценку.

Цитата

“Его (Антона Яценко - ред.) необоснованные и надуманные публичные выпады против городского головы Умани и Черкасской областной военной администрации, травля местных предпринимателей, педагогов, волонтеров и активистов юрист вполне интерпретирует как умышленные действия с признаками коллаборационизма (...) Очевидно, что публичная активность Яценко во время войны направлена на компрометацию и препятствование деятельности представителей органов местного самоуправления, исполнительной власти работает на врага и его интересы. А конкретно, на дезинформацию, дезориентацию, деморализацию, дезорганизацию и дезинтеграцию Украины и украинского народа.

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Надлежащая юридическая оценка таких действий нардепа должна завершиться сложением мандата и привлечением к уголовной ответственности и лишением свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и на срок от 10 до15 лет и с конфискацией имущества или без таковой. Подобные сроки заключения УК Украины предусматривает и за государственную измену, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины. Я однозначно уверен, что умышленные действия Яценко - это подрывная деятельность против Украины, вред ее государственной и информационной безопасности”, - заявил Роман Сущенко.

Напомним

С началом полномасштабной войны народный депутат Антон Яценко исчез из Черкасской области, от которой он прошел в парламент. Не видели его и в Верховной Раде, в частности, он пропустил голосование за введение режима военной положения в Украине. Его исчезновение связывают с приездом в Украину бывшего главы Черкасской ОГА и “экс-регионала” Сергея Тулуба, который сбежал из Украины в 2014 году.

Вернувшись в Черкасскую область, нардеп развернул активную борьбу против местной власти, в том числе председателя Черкасской ОГА Игоря Табурца и мэра Умани Ирины Плетневой.

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Отметим, что на защиту Табурца стали местные депутаты, а сам военный губернатор подал в суд иск против Яценко о защите чести и достоинства.