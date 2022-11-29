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Досі з мандатом: “ексрегіонала” Яценка вже не вперше просять вигнати з Ради

Досі з мандатом: “ексрегіонала” Яценка вже не вперше просять вигнати з Ради

Київ • УНН

 • 905345 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. На сайті Верховної Ради була зареєстрована петиція щодо позбавлення народного депутата Антона Яценка мандата через кнопкодавство. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Верховної Ради.

Деталі

Петиція була зареєстрована у 2017 році, коли Яценко входив до депутатської групи “Відродження”. Тоді Яценка спіймали на рекордному кнопкодавстві - він проголосував одразу за шістьох народних депутатів під час ухвалення законопроєкту. Автор петиції, волонтер АТО Олександр Зубченко вимагав ініціювати позбавлення мандата Яценка за порушення Присяги народного депутата, адже нею народний обранець, зокрема, зобов’язується дотримуватися законів України.

Однак у відповіді на петицію йшлося, що Конституція України не передбачає “позбавлення” мандату депутата, разом з тим за певних підстав можна достроково припинити його повноваження, втім кнопкодавства серед них немає.

Нагадаємо

Колишній бранець кремля Роман Сущенка вимагає перевірити “екс-регіонала” Антона Яценка на колабораціонізм та закликає його добровільно скласти депутатський мандат.

Додамо

Нині у Верховній Раді зареєстровано кілька законопроєктів щодо позбавлення мандатів депутатів від заборонених проросійських партій. Антон Яценко був одним з нардепів, які саботували розгляд таких ініціатив у парламентських комітетах.

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