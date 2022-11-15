“Колишніх регіоналів не буває”: політолог пояснив, чому нардеп Яценко бойкотує позбавлення депутатів мандатів

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Він зазначив, що необхідно позбавляти депутатів заборонених партій мандатів, однак це вимагає змін до Конституції. Тож, найближчим часом такі зміни малоймовірні. Однак сама перспектива появи такого механізму лякає депутатів, які можуть опинитися під загрозою.

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“Це формальне рішення з точки зору державної політики. Але щодо конкретних депутатів - це безумовно удар по їх статусу. Їх залишають зарплатні, а для декого це вагомо; їх позбавлять депутатства - тобто вони не зможуть претендувати на пенсії тощо. Мабуть, що вони таки втратять і статус державний, а вони мають перший ранг державного службовця, тобто вони втрачають досить багато певних привілеїв.

Колишніх регіоналів не буває, як то кажуть. Він (Антон Яценко - ред.) співпрацював з урядом Януковича, усі ці тендерні справи… Такі, як Яценко, проти появи певного механізму, за яким можна позбавляти депутата депутатства. Бо, якщо такий механізм з‘явиться, то вони в парламенті опиняться під загрозою. Всі ті, хто в парламенті займається не законотворчістю, а бізнесом. Сьогодні легального механізму не існує, а вони бояться, що він з‘явиться, і вони потраплять під його дію”, - зауважив політолог.

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Нагадаємо

Комітет з питань організації державної влади не зміг розглянути законопроєкт щодо позбавлення мандатів депутатів заборонених партій через те, що низка депутатів покинули засідання і залишили комітет без кворуму.

Яценко, який раніше був у нині забороненій “Партії регіонів”, прогуляв і минуле засідання комітету, де мали розглядати цей законопроєкт. Зазначимо, що до комітету держвлади Яценко приєднався лише 6 жовтня, уже після того, як туди направили законопроєкт про позбавлення депутатів мандатів.

Самого Яценка вже закликали скласти мандат. З такою заявою виступив колишній бранець кремля, а нині перший заступник голови Черкаської облради Роман Сущенко. Він також вимагав перевірити Яценка на колабораціонізм.