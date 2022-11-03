Депутати заборонених партій і досі з мандатом: нардепи зірвали засідання комітету ВР

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“Засідання Комітету держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування, на якому мали б розглядати законопроєкт про позбавлення мандатів місцевих депутатів від заборонених партій, які кликали війну на українську землю № 7476 знову зірване (...) Завдяки таким діям, зокрема моїм колегам, сотні колаборантів із ОПЗЖ та інщих заборонених партій продовжують завдавати шкоди державі по всій Україні та українському народові. Ми врешті решт маємо очистити нашу владу від ворогів та колаборантів”, - зазначив нардеп.

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За його словами, залишили засідання комітету та зірвали кворум нардепи з ОПЗЖ Дмитро Ісаєнко та Володимир Кальцев, “Слуги народу” Дмитро Гурін, Олександр Літвінов, Віталій Войцехівський, Володимир Іванов, Олена Шуляк, Ганна Бондар та позафракційний Антон Яценко.

Зазначимо, що Яценко, який раніше був у нині забороненій “Партії регіонів”, прогуляв і минуле засідання Комітету, де мали розглядати даний законопроєкт.

Нагадаємо

Що Антон Яценко розгорнув боротьбу проти голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця. Місцеві депутати стали на захист військового губернатора.

А перший заступник голови Черкаської облради Роман Сущенко вимагає перевірити Яценка на колабораціонізм. Каже: дії нардепа працюють на ворога та його інтереси. Також Сущенко звернувся до Яценка з вимогою скласти депутатський мандат.