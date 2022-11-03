Депутаты запрещенных партий до сих пор с мандатом: нардепы сорвали заседание комитета ВР

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“Заседание Комитета госвласти, местного самоуправления, регразвития и градостроительства, на котором должны рассматривать законопроект о лишении мандатов местных депутатов от запрещенных партий, которые звали войну на украинскую землю № 7476 снова сорвано (...) Благодаря таким действиям, в частности, моим коллегам, сотни коллаборантов из ОПЗЖ и других запрещенных партий продолжают наносить ущерб государству по всей Украине и украинскому народу. Мы, наконец, должны очистить нашу власть от врагов и коллаборантов”, - отметил нардеп.

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Детали

По его словам, покинули заседание комитета и сорвали кворум нардепы с ОПЗЖ Дмитрий Исаенко и Владимир Кальцев, “Слуги народа” Дмитрий Гурин, Александр Литвинов, Виталий Войцеховский, Владимир Иванов, Елена Шуляк, Анна Бондарь и внефракционный Антон Яценко.

Отметим, что Яценко, ранее бывший в ныне запрещенной “Партии регионов”, прогулял и прошлое заседание Комитета, где должны рассматривать данный законопроект.

Напомним

Что Антон Яценко развернул борьбу против председателя Черкасской ОВА Игоря Табурца. Местные депутаты встали на защиту военного губернатора.

А первый заместитель председателя Черкасского облсовета Роман Сущенко требует проверить Яценко на коллаборационизм. Говорит, что действия нардепа работают на врага и его интересы. Также Сущенко обратился к Яценко с требованием составить депутатский мандат.